Ветер любви: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)
22 апреля 2020 17:00
Ветер любви: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)
пресс-служба канала 1+1
22 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».
«Ветер любви»: Ярем и Гюль идут на прогулку, к ним присоединяется Фырат. Неожиданно возвращается пьяный Азат и развязывает конфликт. На шум сбегается вся семья, начинается драка. Азат пытается выстрелить в машину Мирана, но случайно попадает в маленькую Гюль. В это время Миран везёт Рейян в отель. Он думает о мести, но понимает, что вынужден будет обидеть невинную девушку.
7 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.