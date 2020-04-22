Ветер любви: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)

22 апреля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)
Ветер любви: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)
пресс-служба канала 1+1

22 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».

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Смотрите в 7 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»: Ярем и Гюль идут на прогулку, к ним присоединяется Фырат. Неожиданно возвращается пьяный Азат и развязывает конфликт. На шум сбегается вся семья, начинается драка. Азат пытается выстрелить в машину Мирана, но случайно попадает в маленькую Гюль. В это время Миран везёт Рейян в отель. Он думает о мести, но понимает, что вынужден будет обидеть невинную девушку.

7 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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