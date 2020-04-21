Ветер любви: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 21.04.2020)
21 апреля 2020 17:00
Ветер любви: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 21.04.2020)
пресс-служба канала 1+1
21 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».
«Ветер любви»: Наступает долгожданный день свадьбы Рейян и Мирана. Но даже он не обходится без инцидентов: Насух просит Мирана отдать Гёнюль за Азата. Такое предложение выводит девушку из себя, однако Султан упрашивает дочку потерпеть всего одну ночь этого ненастоящего брака и обещает, что вскоре не будет ни Рейян, ни Шадоглу. Их разговор слышит Ярен: она радуется будущим страданиям соперницы и совершенно не обращает внимания на угрозы в сторону своей семьи.
6 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.