Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
16 апреля 2020 17:00
Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
пресс-служба канала 1+1
16 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».
«Ветер любви»: Миран продолжает впечатлять невесту романтическими поступками и, кажется, начинает немного увлекаться. Девушка впервые чувствует себя по-настоящему счастливой, но судьба готовит для нее новые испытания: воспользовавшись отсутсвием Рейян, Ярен сжигает все ее приданое и при встрече с сестрой заявляет, что отныне они – заклятые враги. А во время подготовки к ночи хны Рейян вспоминает свой давний кошмар. Неужели тот сон был вещим и свадьба обернется для нее бедой?
4 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.