Ветер любви: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 14.04.2020)

14 апреля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 14.04.2020)
Ветер любви: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 14.04.2020)
пресс-служба канала 1+1

14 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».

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События в турецкой мелодраме «Ветер любви» разворачиваются вокруг древней вражды семей Асланбей и Шадоглу. Миран Асланбей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азизе приложила все усилия, чтобы целью жизни внука стала месть Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана. Воплотить план мести мужчина решает с помощью нежных чувств, влюбив в себя красавицу Рейян, дочь Хазара. Но он даже не подозревает, что вскоре сам безумно полюбит девушку. Главных героев ждут сложные испытания: двоюродная сестра Рейян также влюбится в Мирана и приложит все усилия, чтобы завоевать его сердце. А за чувства Рейян будет бороться племянник ее отца.

2 серию сериала «Ветер любви» смотрите в 17:10 на канале 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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