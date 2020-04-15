Ветер любви: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 15.04.2020)
15 апреля 2020 17:00
Ветер любви: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 15.04.2020)
пресс-служба канала 1+1
15 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».
«Ветер любви»: после обручения Султан и Гёнюль приезжают в гости к сватам. Гёнюль пытается подружиться с Рейян, чтобы выяснить, любит ли она Мирана. Девушка сознается, что не хочет замуж, однако уже не может отказаться. Обрадованная Гёнюль обещает Рейян, что поговорит с Мираном и постарается уговорить его отменить будущую свадьбу. Но что на это скажет сам Миран и волнует ли его вообще, что чувствует к нему невеста?
3 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.