Ветер любви: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 17.04.2020)
17 апреля 2020 17:00
Ветер любви: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 17.04.2020)
пресс-служба канала 1+1
17 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».
«Ветер любви»: после неудачного разговора с Рейян, Азат идёт к Хазару, чтобы попросить руки его дочери. Однако тот возмущен такой дерзостью племянника и заявляет, что ничто не помешает свадьбе Мирана и Рейян. Азизе напоминает внуку о том, как жестоко были убиты его родители, и волна мести снова поднимается в душе Мирана. Но Рейян этого не знает, поэтому с нетерпением ждёт дня своей свадьбы.
5 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
5 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.