Ветер любви: смотреть 9 серию онлайн
22 апреля 2020 21:30
Ветер любви: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 24.04.2020)
пресс-служба канала 1+1
На телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».
«Ветер любви»: неизвестный мужчина приводит Рейян к себе домой и дает возможность отдохнуть. Но потом все же настаивает на том, чтобы девушка вернулась домой. Азизе настолько уверена в своей победе, что уже поздравляет Гёнюль с ее воссоединением с Мираном. Фырат приезжает к хижине и видит, что она полностью сгорела. До Азата доходят городские слухи, что Рейян выставили из дома прямо в свадебном платье. Вспомнив слова Ярен, он идет к сестре разбираться.
9 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.