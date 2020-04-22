Ветер любви: смотреть 9 серию онлайн

22 апреля 2020 21:30 Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 9 серию онлайн
Ветер любви: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 24.04.2020)
пресс-служба канала 1+1

На телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».

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Смотрите в 9 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»: неизвестный мужчина приводит Рейян к себе домой и дает возможность отдохнуть. Но потом все же настаивает на том, чтобы девушка вернулась домой. Азизе настолько уверена в своей победе, что уже поздравляет Гёнюль с ее воссоединением с Мираном. Фырат приезжает к хижине и видит, что она полностью сгорела. До Азата доходят городские слухи, что Рейян выставили из дома прямо в свадебном платье. Вспомнив слова Ярен, он идет к сестре разбираться.

9 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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