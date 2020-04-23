Ветер любви: смотреть 11 серию онлайн

23 апреля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 11 серию онлайн
Ветер любви: смотреть 11 серию онлайн
пресс-служба канала 1+1

На телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».

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Смотрите в 11 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»: Хазар пытается защитить дочь от поспешного брака с первым встречным, но для Насуха имеет значение только честь его семьи. Даже если Рейян невиновна, по его мнению, она все равно опозорила фамилию Шадоглу и должна понести наказание. В это время Фырат сообщает Мирану, что бабушка вместе со всей семьей переезжает в Мидьят – в особняк, в котором раньше жили все Асланбеи. А значит – освободить Рейян теперь будет еще сложнее.

11 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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