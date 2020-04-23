Ветер любви: смотреть 13 серию онлайн

23 апреля 2020 22:40 Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 13 серию онлайн
Ветер любви: смотреть 13 серию онлайн
пресс-служба канала 1+1

На телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 13 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».

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Смотрите в 13 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»: отныне Миран не хочет никуда отпускать Рейян и подвергать ее опасности. Он остается с девушкой в доме Фырата на ночь и просит друга никому о них не говорить. В это время Насух идет к Азизе, чтобы сообщить о том, что ее внук бросился с моста за Рейян и умер. Но женщина не верит своему врагу, а вот Генюль впадает в отчаяние. Султан обещает дочери, что узнает правду, и звонит Фырату, чтобы все выяснить.

13 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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