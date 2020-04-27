Ветер любви: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 27.04.2020)

27 апреля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Ветер любви: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 27.04.2020)
Ветер любви: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 27.04.2020)
kino-teka.com

27 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 19 серию турецкой мелодрамы «Ветер любви».

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Смотрите в 19 серии турецкой мелодрамы «Ветер любви»: Новая турецкая мелодрама со звездами «Величного століття. Нова володарка» и «Наречена із Стамбула» в главных ролях. В центре сюжета - история давней вражды семей Асланбей и Шадоглу. Миран Асланбей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азизе приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть Хазар Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана. Человек продумывает план мести, в который входит игра с чувствами Рейян, дочери Хазара. Однако Миран даже не подозревает, что скоро сам безумно влюбится в красавицу Рейян.

19 серию сериала «Ветер любви» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Ветер любви» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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