Выходите без звонка-3: смотреть 24 серию онлайн

2 октября 2020 08:45 Юлия Крутиева
Выходите без звонка-3: смотреть 24 серию онлайн
Выходите без звонка-3: смотреть 24 серию онлайн
пресс-служба канала Украина

На телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 24 серия 3 сезона сериала Выходите без звонка.

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Главный герой сериала Выходите без звонка таксист Богдан возьмется расследовать дело прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни. В третьем сезоне в раскрытии криминальных историй ему помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела майор Олег Соломах. С последним у Богдана разные взгляды на раскрытие преступлении.

24 серию сериала Выходите без звонка-3 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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