Выходите без звонка-3: смотреть 34 серию онлайн
17 октября 2020 16:30
Выходите без звонка-3: смотреть 34 серию онлайн
кадр из сериала
На телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 34 серия 3 сезона сериала Выходите без звонка.
Выходите без звонка таксист Богдан возьмется расследовать дело прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни. В третьем сезоне в раскрытии криминальных историй ему помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела майор Олег Соломах. С последним у Богдана разные взгляды на раскрытие преступлении.
34 серию сериала Выходите без звонка-3 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.