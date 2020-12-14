Вызов: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 14.12.2020)

14 декабря 2020 17:00 Юлия Крутиева
Вызов: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 14.12.2020)
Вызов: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 14.12.2020)
пресс-служба

14 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 25 серию сериала Вызов.

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В сериале Вызов будут присутствовать катастрофы, героические спасения, бессмысленные аварии и мгновенная реакция спецслужб. Это не только художественное отображение реальных жизненных ситуаций, но и руководство, как действовать, попав в беду и как избежать подобных проблем.

В основе сериала – реальные, невыдуманные сюжеты. Каждый эпизод расскажет зрителям две отдельные истории спасения, соединенные между собой непредвиденными обстоятельствами. Спасая людей, герои проекта каждый раз будут оказываться перед своим непростым выбором.

25 серию сериала Вызов смотрите онлайн 14 декабря в 17:00 на канале Украина, а после эфира на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Вызов смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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