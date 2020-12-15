Вызов: смотреть 27 серию онлайн (эфир от 15.12.2020)

15 декабря 2020 00:40 Юлия Крутиева
Вызов: смотреть 27 серию онлайн (эфир от 15.12.2020)
Вызов: смотреть 27 серию онлайн (эфир от 15.12.2020)
пресс-служба

15 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 27 серию сериала Вызов.

Читайте такжеВторой шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
В сериале Вызов будут присутствовать катастрофы, героические спасения, бессмысленные аварии и мгновенная реакция спецслужб. Это не только художественное отображение реальных жизненных ситуаций, но и руководство, как действовать, попав в беду и как избежать подобных проблем.

В основе сериала – реальные, невыдуманные сюжеты. Каждый эпизод расскажет зрителям две отдельные истории спасения, соединенные между собой непредвиденными обстоятельствами. Спасая людей, герои проекта каждый раз будут оказываться перед своим непростым выбором.

27 серию сериала Вызов смотрите онлайн 15 декабря в 17:00 на канале Украина, а после эфира на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Вызов смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

сериалы Вызов канал Украина сериалы 2020 сериалы онлайн Сериал Вызов

Материалы по теме

Вызов: смотреть 28 серию онлайн (эфир от 15.12.2020)
Сериалы

Вызов: смотреть 28 серию онлайн (эфир от 15.12.2020)
Тина Кароль без макияжа вызвала споры в Сети: поклонники не узнали певицу на фото
Новости

Тина Кароль без макияжа вызвала споры в Сети: поклонники не узнали певицу на фото
Актриса Мария Крушинская: Я отказываюсь играть в сценах насилия
Интервью

Актриса Мария Крушинская: Я отказываюсь играть в сценах насилияЭксклюзив
Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 15.12.2020)
Сериалы

Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 15.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)

Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK