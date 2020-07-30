Женщина: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 30.07.2020)

30 июля 2020 16:50 Юлия Крутиева
Женщина: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 30.07.2020)
Женщина: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 30.07.2020)
turkstar.in

30 июля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию турецкого сериала Женщина.

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Смотрите в 7 серии турецкого сериала Женщина: Хатидже не может перестать думать о большом количестве рисунков Ширин, связанных с гибелью Сарпа. Поэтому идет в художественную школу дочери, чтобы узнать, действительно ли ей задавали такие домашние задания. Энвер решает посетить Бахар с детьми, но у самого подъезда в него очень сильно прихватывает спину. Поэтому женщине приходится не только принять гостя, но и присмотреть за ним.

7 серию сериала Женщина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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1+1 сериалы мелодрама турецкий сериал сериал Женщина

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