Женщина: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 30.07.2020)
30 июля 2020 16:50
Женщина: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 30.07.2020)
turkstar.in
30 июля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию турецкого сериала Женщина.
Женщина: Хатидже не может перестать думать о большом количестве рисунков Ширин, связанных с гибелью Сарпа. Поэтому идет в художественную школу дочери, чтобы узнать, действительно ли ей задавали такие домашние задания. Энвер решает посетить Бахар с детьми, но у самого подъезда в него очень сильно прихватывает спину. Поэтому женщине приходится не только принять гостя, но и присмотреть за ним.
7 серию сериала Женщина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.