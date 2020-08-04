Женщина: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 04.08.2020)
4 августа 2020 14:20
Женщина: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 04.08.2020)
turkstar.in
4 августа на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 13 серию турецкого сериала Женщина.
Женщина: Нисан читает на лэптопе письмо, из которого узнает о том, что их отец был извращенцем. Мать находит дочь в шоковом состоянии и понимает, что сейчас не время для объяснений. Шерин решила покинуть художественные курсы и ставит родителей перед фактом своего выбора. Арендодатель выселяет Бахар с детьми из своего дома. Ариф предлагает ей сыграть в нарды: если женщина выигрывает, аренду продлят.
13 серию сериала Женщина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.