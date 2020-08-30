Звонарь-2: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 03.09.2020)

30 августа 2020 18:26 Александр Кива
Звонарь-2: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 03.09.2020)
Звонарь-2: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 03.09.2020)
пресс-служба

3 сентября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 12 серия детективного сериала Звонарь 2 сезон.

Читайте такжеЗвонарь-2: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 18.08.2020)
Смотрите в 12 серии 2 сезона сериала Звонарь:

«Звонарь» – это 24-серийная остросюжетная детективная история, главный герой которой – самоуверенный, авантюрный, иногда наглый оперативник Антон Звонцов. Никто лучше Звонцова не сможет разговорить запуганного свидетеля, найти компромат на известного бизнесмена, важны доказательства, или вести переговоры с вооруженными нападающими банка – находчивый Звонарь не теряет самоконтроля и уверенности даже в кризисных ситуациях.

12 серию 2 сезона сериала Звонарь смотрите 3 сентября в 21:15 на канале 2+2 и после эфира -  онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы 2+2 Звонарь Звонарь-2 Звонарь 2 серия

Материалы по теме

Звонарь-2: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 02.09.2020)
Сериалы

Звонарь-2: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 02.09.2020)
Жена Виктора Павлика готовится родить певцу двоих детей
Новости

Жена Виктора Павлика готовится родить певцу двоих детей
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Телешоу

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Звонарь-2: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 01.09.2020)
Сериалы

Звонарь-2: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 01.09.2020)

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK