Звонарь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 18.01.2022)

19 января 2022 11:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Звонарь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 18.01.2022)
пресс-служба канала 2+2

18 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию детективного сериала «Звонарь».

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«Звонарь» – это 24-серийная остросюжетная детективная история, главный герой которой – самоуверенный, авантюрный, иногда наглый оперативник Антон Звонцов. Никто лучше Звонцова не сможет разговорить запуганного свидетеля, найти компромат на известного бизнесмена, важны доказательства, или вести переговоры с вооруженными нападающими банка – находчивый Звонарь не теряет самоконтроля и уверенности даже в кризисных ситуациях.

2 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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