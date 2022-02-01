Звонарь: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 27.01.2022)

27 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 серию детективного сериала «Звонарь». 14 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Прокурорша Алла попросила помощи у Звонаря. У ее подруги Ани три дня назад умер муж Саша. Его тело в подъезде нашла соседка. Сама Аня случайно нашла его тайник, в котором был ключ от гостиницы. Она хотела бы знать, была ли у её мужа тайная жизнь. Когда Звонарь начал вдаваться в подробности, то выяснил, что Саша готовился к встрече, но не с любовницей, поскольку арендовал номер заранее и не на свою фамилию. Не понятно, к чему такая таинственность, и с кем он на самом деле встречался. Звонарю предстоит в этом разобраться.

14 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.