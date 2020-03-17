Слепая: смотреть онлайн 26 серию (эфир от 17.03.2020)

17 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 26 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 26 серии сериала Слепая:

Алину в сериале Слепая 1 сезон 26 серия от 17.03.2020 очень напугала встреча с девушкой, которая была похожа нее в молодости. И на это у нее были веские основания. Дело в том, что дочь героини Вита трагически погибла 22 года назад и теперь Алина видит ее среди живых людей, уже взрослую. Женщина понимала: ее преследует прошлое, которое может разрушить налаженную семейную жизнь с надежным мужем и детьми. В 26 серии мистического сериала СТБ Слепая (2020) Алина обратилась к бабушке Любе за ответом, как ей быть…

Чтобы выяснить, почему дух покойной Виты приходит к несчастной женщине, провидица попыталась вызвать с того света дочь. Но та не шла на контакт, будто стену выстроила. Кажется, Вита зла на свою маму… Но за что?

26 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.