Слепая: смотреть онлайн 29 серию (эфир от 19.03.2020)

19 марта 2020 17:45 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 29 серию (эфир от 19.03.2020)
Слепая: смотреть онлайн 29 серию (эфир от 19.03.2020)

19 марта на СТБ вышла 29 серия сериала Слепая.

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Смотрите в 29 серии сериала Слепая:

В мистическом сериале СТБ Слепая 1 сезон 29 серия от 19.03.2020 студент Артем пришел к бабушке Любе с удивительной историей. Недавно он шел из университета и под домом увидел отца. Удивительно, но Алексей даже не обратил внимание на сына. Но самое страшное ждало Тему дальше! В квартире его приветливо встретил папа, который спешил на вечерние пары. Мама Артема сразу предупредила: увидеть человека в двух местах одновременно – плохой знак. Женщина боялась, что с Алексеем может произойти беда, поэтому она в 29 серии сериала Слепая (2020) попросила сына поехать к провидице и спросить, что грозит мужчине.

Бабушка Люба подтвердила опасения мамы Артема. Как оказалось, судьба Алексея разделилась на две части, и только от мужчины зависит, сколько он проживет. И главное: никто не имеет права вмешиваться в его жизнь! Интересно, какую тайну скрывает мужчина от своей семьи? 

29 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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