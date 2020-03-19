Слепая: смотреть онлайн 30 серию (эфир от 19.03.2020)

19 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 30 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 30 серии сериала Слепая:

21-летняя студентка Аня Шоптенко уже почти год жила со своим парнем Сашей. На встрече с родителями она вдруг увидела страшное видение, будто ее любимый парень умер. Девушка очень переживала за Александра, поэтому решила обратиться за помощью к бабушке, чтобы та объяснила странное видение.

Слепая в 30 серии почувствовала: Аня видит будущее! Эта сила передалась ей от прабабушки. Видения приходят тогда, когда беда на пороге. Однако это еще не все. Провидица ошеломила девушку: Саше действительно угрожает опасность, а чтобы его уберечь, Аня должна была уйти от любимого. Прислушивалась ли девушка к совету бабушки Любы?

30 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.