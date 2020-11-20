Слепая-2: смотреть онлайн 34 серию (эфир от 06.11.2020)
6 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 34 серию мистического сериала Слепая-2.
В сериале Слепая 2 сезон 34 серия от 06.11.2020 Оксану последние недели преследует один и тот же кошмар. В нем девушка входит в спальню и видит, как ее муж занимается сексом с незнакомой женщиной. Но когда человек смотрит на нее, он не выглядит удивленным. Более того, он совсем не чувствует вины. Оказывается, в этом сне Оксана давно умерла. Является ли этот сон вещим? Почему в нем женщина умерла? И сможет ли Оксана прислушиваться всех советов бабушки Любы и спастись от смертельной опасности?
34 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.