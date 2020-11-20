Слепая-2: смотреть онлайн 33 серию (эфир от 06.11.2020)
6 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 33 серию мистического сериала Слепая-2.
Главная героиня Алена в сериале Слепая 2 сезон 33 серия от 06.11.2020 уже несколько месяцев разведена с Дмитрием. Но бывший муж терроризирует ее и заставляет выполнять все свои прихоти. А если женщина не будет его слушаться, он заберет дочь. Алена не понимает, почему Дмитрий с любящего мужа превратился в тирана. Ведь раньше можно было позавидовать их семейной жизни. За помощью женщина обратится к бабушке Любе. Больше она не может терпеть те моральные издевательства. Знахарка увидит, что всю жестокость и злость Дмитрий получил «в подарок» ...
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