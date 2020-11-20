Слепая-2: смотреть онлайн 32 серию (эфир от 06.11.2020)
6 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 32 серию мистического сериала Слепая-2.
У Максима Войтенко была красавица жена, а сам мужчина руководил рекламным бизнесом. Однако в последнее время в его жизни пошло все наперекосяк. Однажды утром кто-то прислал в офис его собственные фотографии, загрязненные кровью. Вскоре Макс узнал об изменах жены, а последней каплей стало увольнение с работы. За что Максима преследуют неудачи? И удастся ли ему остановить проклятие и вернуться к нормальной жизни?
32 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.