Слепая-2: смотреть онлайн 32 серию (эфир от 06.11.2020)

20 ноября 2020 00:44 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 32 серию (эфир от 06.11.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 32 серию (эфир от 06.11.2020)
пресс-служба

6 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 32 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 32 серии сериала Слепая-2:

У Максима Войтенко была красавица жена, а сам мужчина руководил рекламным бизнесом. Однако в последнее время в его жизни пошло все наперекосяк. Однажды утром кто-то прислал в офис его собственные фотографии, загрязненные кровью. Вскоре Макс узнал об изменах жены, а последней каплей стало увольнение с работы. За что Максима преследуют неудачи? И удастся ли ему остановить проклятие и вернуться к нормальной жизни?

32 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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