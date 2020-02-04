Участковый с ДВРЗ: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 04.02.2020)
4 февраля 2020 21:00
Участковый с ДВРЗ: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 04.02.2020)
4 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.
Участковый с ДВРЗ: Капітан Бондар стає свідком ДТП, в якому гине пішохід. За кермом автівки був мажор, який за допомогою грошей хотів уникнути відповідальності. Підкупити він хотів і нашого дільничного. Що переможе, жага покарати винного чи спокуса до грошей — дивіться у прем’єрній першій серії «Дільничний с ДВРЗ»
Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите в 21:30 на ICTV и скоро на нашем сайте TV.UA.