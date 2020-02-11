Участковый с ДВРЗ: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 11.02.2020)

11 февраля 2020 22:00 Александр Кива
Участковый с ДВРЗ: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 11.02.2020)

11 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.

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 Смотрите в 8 серии сериала Участковый с ДВРЗ:

В сериале Участковый с ДВРЗ 8 серия от 11.02.2020 начинается с того, что пара собирается ехать в свадебное путешествие. Молодая жена всегда мечтала отправиться в медовый месяц на острова, и ее совсем не волнует то, что ее любимому придется работать. В последний момент молодожены вспомнили, что забыли ноутбук. Вернувшись домой, они обнаружили, что квартиру обокрали.

Это уже 12-й подобный случай. Полицейские в 8 серии сериала Участковый с ДВРЗ берутся за поиски преступников всерьез. А Бондарь и Дзюба получают еще и дополнительное задание – разыскать как можно больше неплательщиков алиментов в районе и привлечь их к ответственности. Сколько недобросовестных отцов они поймают?

Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.

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