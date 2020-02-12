Участковый с ДВРЗ: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.02.2020)

12 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.

Смотрите в 9 серии сериала Участковый с ДВРЗ

В сериале Участковый с ДВРЗ 9 серия от 12.02.2020 весь район отмечает знаменательную дату – юбилей Дмитрия Грачева! Праздник привлек внимание не только друзей и союзников мужчины, но и полицейских.

Оперативники получили наводку, что Грач мог связаться с неким Биллом Неймингом, преступником международного масштаба. Сергея Бондаря приставили к капитану Ткаченко, который занимается этим делом.

Полицейские не успели выйти на след зарубежного преступника. В 9 серии детектива Участковый с ДВРЗ Грача отравили прямо на праздновании его дня рождения! Подозрение пало на еще одного нечистого на руку бизнесмена Зураба, который недавно контактировал с Грачом.

Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.