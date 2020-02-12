Участковый с ДВРЗ: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 12.02.2020)

12 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.

Смотрите в 10 серии сериала Участковый с ДВРЗ

В 10 серии детектива Участковый с ДВРЗ Бондарь навещает бывшую в больнице. Лена не простила Бондарю то, что он бросил ее ради другой. Сергею нравилась Поля, но, когда бывшая оказалась в реанимации, он понял, насколько сильно ею дорожит.

Однако Лена при встрече ведет себя холодно и называет Сергея просто «знакомым». В больнице она познакомилась с врачом, которому сразу же понравилась симпатичная пациентка.

Сможет ли Сергей решить проблему с мусорными баками и добиться прощения Лены?

Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.