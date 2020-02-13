Участковый с ДВРЗ: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.02.2020)

13 февраля 2020 21:00 Александр Кива
Участковый с ДВРЗ: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.02.2020)

13 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.

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 Смотрите в 11 серии сериала Участковый с ДВРЗ:

В сериале Участковый с ДВРЗ 11 серия от 13.02.2020 инспектор Бондарь расследует дело о пропавшем старике. Сосед таксиста  Палыча Толик бесследно исчез, а в его квартире поселились чужие люди. Сергей нанес визит новым жильцам и с удивлением обнаружил, что они приобрели недвижимость законным способом. Но почему Толик вдруг решил продать квартиру и никому об этом не рассказал?

Сергей выяснил, что у старика есть внучка Настя, но она давно не общается с дедом. Несколько лет назад они рассорились из-за квартиры, в которой жил Анатолий. Настя ничего не знает об исчезновении Толика. И ее куда больше интересует судьба жилплощади, а не родного деда…

Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.

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