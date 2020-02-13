Участковый с ДВРЗ: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 13.02.2020)

13 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.

Смотрите в 12 серии сериала Участковый с ДВРЗ

В детективном сериале Участковый с ДВРЗ 12 серия от 13.02.2020 в городе возникла проблема с сатанистами. Какие-то вандалы устраивают беспорядки на кладбищах. Информация об этом дошла даже до самого Грача!

Писатель и журналист Игорь Озеров тоже пострадал из-за проделок вандалов. Он недавно получил награду за свою книгу о ночном Киеве. Писатель стал известен благодаря циклу историй о сатанинских обрядах. В 12 серии сериала Участковый с ДВРЗ неизвестные напали на Игоря и избили его.

Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.