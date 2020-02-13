Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

13 февраля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

В прямом эфире ведущая программы Наталья Мосейчук и гости студии обсудят продолжение медицинской реформы в Украине.

Второй этап реформы медицины стартует уже с 1 апреля. Что очередные изменения принесут украинцам - гарантированный государством пакет медицинских услуг или дополнительные расходы в больницах? И есть ли теперь основания надеяться на улучшение здравоохранения в Украине - на все волнующие общество вопросы найдут ответы сегодня в «Право на владу».

К прямому эфиру ток-шоу присоединятся: министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, и.о. председателя Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан, директор Департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко, врач-кардиохирург, директор Института сердца МЗ Украины Борис Тодуров, медик-волонтер, народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Яна Зинкевич, народный депутат от фракции «Голос», заместитель министра здравоохранения Украины (2018-2019) Ольга Стефанишина, председатель Национальной службы здоровья Украины (2018-2019) Олег Петренко, народный депутат VII-VIII созыва, заместитель председателя Днепропетровского областного совета, начальник управления по вопросам территориального и местного развития Андрей Шипко.

Новый выпуск проекта Право на владу смотрите прямо сейчас - онлайн на нашем сайте TV.UA.