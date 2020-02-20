Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.02.2020)

20 февраля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

За шесть лет со дня массовых расстрелов на главной площади столицы Украина так и не получила ответов на болезненный вопрос: когда будут названы и наконец наказаны виновные в кровопролитии. Неизвестные детали одной из самых драматичных страниц в истории Украины в этот четверг в ток-шоу «Право на владу» ведущая Наталья Мосейчук будет обсуждать с представителями следственных органов и журналистами-расследователями, которые годами по крупицам восстанавливали картину трагедии.

К обсуждению приглашены Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, прокурор Офиса генерального прокуратура Алексей Донской, следователь Государственного бюро расследований Артем Яблонский, главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов, шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина, журналист интернет-канала «Hromadske.ua» Анастасия Станко, адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская.

Новый выпуск проекта Право на владу смотрите в 22:30 на канале 1+1 и после эфира - онлайн на нашем сайте TV.UA.