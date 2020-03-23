Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 23.03.2020

23 марта на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

Сегодня, 23 марта, в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет очередной выпуск программы журналистских расследований «Гроші». В новом выпуске журналисты «Грошей» продолжат разоблачать взяточников и придавать огласке факты о чиновниках и политиках, которые злоупотребляют служебным положением.

«Гроші» рассмотрят самые популярные теории возникновения опасного коронавируса, которые не только обсуждают пользователи сетей, но и звучат из уст самых влиятельных мировых политиков. Среди них - от создания опасного вируса как биологического оружия до конспирологических теорий вмешательства американский военных. Журналисты проанализируют всю информацию и приведут объективный ответ исследователей-ученых о том, каким же образом возник коронавирус.

Кроме того, «Гроші» продолжат серию сюжетов о том, готова ли Украина эффективно не только защищать, но и спасать граждан в условиях мировой пандемии. Как показывает опыт Китая и Европы, вариантов спасения больных коронавирусом в тяжелом состоянии два: аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который подает кислород в органы дыхания, и ЭКМО, который напрямую насыщает кислородом кровь. В этот раз в программе посчитают, каким количеством такой медицинской техники оборудованы украинские больницы и хватит ли этого в условиях пандемии. А также выяснят, какие меры предпринимают украинские чиновники, бизнесмены и волонтеры, чтобы как можно быстрее обновить материально-техническую базу украинских больниц.

Жизнь страны в условиях пандемии и к чему готовиться украинцам - смотрите в программе «Гроші» с ведущим Александром Преподобным сегодня в 22:45 на телеканале «1 + 1» и сразу после эфира на нашем сайте tv.ua.