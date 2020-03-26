Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.03.2020)

Право на владу: как жить в карантине - смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.03.2020)

26 марта на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

Темой эфира в очередной раз станет волнующий каждого украинца вопрос жизни страны в период пандемии коронавируса. Ведь кроме карантина, вместе с опасным вирусом в Украину пришел экономический кризис, масштаб которой сейчас трудно оценить.

В прямом эфире ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями и экспертами поговорит о жизни на карантине, экономических перспективах Украины и что будет с курсом гривны. А также будет искать ответы на вопросы, насколько значительными будут экономические потери, хватит ли украинцам ресурсов на еще один месяц карантина, и к чему следует готовиться власти, бизнесу и всем гражданам.

К прямому эфиру ток-шоу присоединятся: академик НАНУ, директор Института биохимии им.О.В.Палладина Сергей Комиссаренко, владелец и президент инвестиционной группы DCH Александр Ярославский, владелец Saturn, член Фонда поддержки экономической безопасности Украины, президент Украинской ассоциации производителей электротехники Александр Громыко, соучредитель банка Monobank Олег Гороховский, главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов, гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найма и другие.

Напомним, как ограничительная мера в связи с коронавирусом прямой эфир «Право на владу» в очередной раз пройдет без зрителей.

Новый выпуск проекта Право на владу от 26.03.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.