Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.04.2020)

2 апреля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

Темой программы станут актуальные вопросы, что изменилось в Украине за три недели карантина, и удастся ли стране эффективно противостоять мировой пандемии. В студии «Право на владу» эксперты дадут свой прогноз, когда украинцам ждать пика эпидемии, и как продолжение карантина повлияет на экономику. А также расскажут, чем помогут в борьбе с коронавирусом новые законы, принятые на этой неделе на экстренном заседании парламента.

К прямому эфиру ток-шоу присоединятся: министр здравоохранения Украины Максим Степанов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, председатель фракции ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Напомним, как ограничительная мера в связи с коронавирусом прямой эфир «Право на владу» в очередной раз пройдет без зрителей.

Новый выпуск проекта Право на владу от 02.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.