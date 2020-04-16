Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020)

16 апреля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

В новом выпуске общественно-политического ток-шоу «Право на владу», который выйдет на канале «1+1» уже сегодня в 22.30, обсудят важные вопросы, которые сейчас беспокоят всю страну - перспективы преодоления последствий карантина украинской экономикой и особенности празднования Пасхи в условиях карантина.

В прямом эфире ведущая ток-шоу «Право на владу» Наталья Мосейчук вместе с экспертами будет разбираться, какие меры помогут Украине преодолеть коронавирус, что делает власть для уменьшения существующего уровня безработицы, а также какие законы приняла Верховная Рада в этот четверг.

В связи с карантинными ограничениями в очередной раз все гости студии присоединятся к эфиру по Skype-связи.

В программе примут участие: митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, митрополит Киевский, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук), сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов, заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк , народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Нестор Шуфрич, народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель комитета экономического развития Верховной Рады Украины Дмитрий Наталуха, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Напомним, что по-прежнему на период карантина все прямые эфиры «Право на владу» проходят без зрителей в зале.

Новый выпуск проекта Право на владу от 16.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.