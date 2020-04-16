Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020)

16 апреля 2020 22:30 Александр Кива
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020)

16 апреля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Читайте такжеМир наизнанку-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2020)
Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. 

В новом выпуске общественно-политического ток-шоу «Право на владу», который выйдет на канале «1+1» уже сегодня в 22.30, обсудят важные вопросы, которые сейчас беспокоят всю страну - перспективы преодоления последствий карантина украинской экономикой и особенности празднования Пасхи в условиях карантина.

В прямом эфире ведущая ток-шоу «Право на владу» Наталья Мосейчук вместе с экспертами будет разбираться, какие меры помогут Украине преодолеть коронавирус, что делает власть для уменьшения существующего уровня безработицы, а также какие законы приняла Верховная Рада в этот четверг.

В связи с карантинными ограничениями в очередной раз все гости студии присоединятся к эфиру по Skype-связи.

В программе примут участие: митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, митрополит Киевский, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук), сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов, заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк , народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Нестор Шуфрич, народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель комитета экономического развития Верховной Рады Украины Дмитрий Наталуха, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Напомним, что по-прежнему на период карантина все прямые эфиры «Право на владу» проходят без зрителей в зале.

Новый выпуск проекта Право на владу от 16.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Право на владу телешоу

Материалы по теме

Холостяк-10: участница реалити Аня призналась, что у нее был секс с девушкой
Новости

Холостяк-10: участница реалити Аня призналась, что у нее был секс с девушкой
Говорит Украина: В зоопарке родилась - в интернате оказалась? (эфир от 16.04.2020)
Телешоу

Говорит Украина: В зоопарке родилась - в интернате оказалась? (эфир от 16.04.2020)
Супермама с Дмитрием Карпачевым: важно ли соблюдать порядок дома
Анонсы на ТВ

Супермама с Дмитрием Карпачевым: важно ли соблюдать порядок дома
Ревизор. Карантин: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020)
Телешоу

Ревизор. Карантин: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK