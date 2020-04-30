Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020)

30 апреля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

Верховна Рада впритул наблизилась до остаточного ухвалення закону про банки, який робить неможливим повернення колишнім власникам націоналізованих фінустанов через суд. Пришвидшити розв’язку цього питання українську владу підштовхує МВФ, який зробив банківський закон умовою надання фінансової допомоги. Що залишилось у тіні всім відомої історії, яка почалась з націоналізації Приватбанку? Чи стане ухвалення закону про банки її фіналом? Як це змінить розстановку політичних сил? Яких наслідків очікувати у фінансовому секторі? Резонансну тему обговорюємо у прямому ефірі ток-шоу “Право на владу” з Наталією Мосейчук.

У дискусії візьмуть участь: Міністр юстиції України Денис Малюська, народний депутат від фракції “Слуга народу”, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, голова фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Дубінський, співголова депутатської фракції партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко, народний депутат від групи “За майбутнє” Ігор Палиця, заступник голови Ради Національного Банку України Василь Фурман.

Напомним, что по-прежнему на период карантина все прямые эфиры «Право на владу» проходят без зрителей в зале.

Новый выпуск проекта Право на владу от 30.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.