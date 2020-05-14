Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.05.2020)

14 мая на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

Год под знаком «Ze». Завершается первый год президентства Владимира Зеленского. Президент-сенсация, который обещал нам, что «прийде весна, саджати будемо», предвещал «кінець епохи бідності», клялся отстранить олигархов от управления страной и продемонстрировать невиданный в Украине стиль руководства - когда первые лица государства не погрязли в коррупции. Удалось ли ему это? Возможно ли выполнить обещанное даже несмотря на коронакризис?

Своими мыслями о первом годе шестого президента в этот четверг готовы поделиться гости общественно-политического ток-шоу "Право на владу": Президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, Президент Грузии (2004-2013), председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, председатель фракции партии "Голос" Сергей Рахманин, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, председатель фракции ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Александр Ткаченко, сопредседатель депутатской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, политтехнолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, юрист, волонтер, приглашенный ученый Центра конституционной демократии Индианского университета Геннадий Друзенко. Начало, традиционно, в 22.30. Не пропустите!

Напомним, что по-прежнему на период карантина все прямые эфиры «Право на владу» проходят без зрителей в зале.

Новый выпуск проекта Право на владу от 14.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.