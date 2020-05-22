Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
22 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск самого романтического реалити Холостяк-10.
С одной из девушек Макс покорит высоту и глубину, а также встретится глаза в глаза с...акулой! А со второй – отправится на фабрику по изготовлению игристого вина. С каждой из участниц Холостяк поговорит о будущем и их видении отношений.
В чьих чувствах сомневается главный герой? Почему одно из свиданий завершится слезами? И главная интрига сезона – какое решение примет Макс?
12 выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Холостяк-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.