Невероятная правда о звездах открывает новый сезон на СТБ

29 июля 2020 00:35 Александр Кива
Невероятная правда о звездах открывает новый сезон на СТБ
Невероятная правда о звездах открывает новый сезон на СТБ

Что мы увидем в новом сезоне Невероятной правды о звездах?

1 августа на СТБ стартует новый сезон любимого проекта о жизни селебрити –  Невероятная правда о звездах. Надежда Матвеева и Григорий Решетник продолжат раскрывать зрителям самые сокровенные тайны украинских и голливудских звезд. Как и прежде, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте 9:30. 

В новом сезоне «Неймовірної правди про зірок» зрители увидят разноплановые рубрики, в рамках которых ведущие заглянут в самые потайные уголки жизни селебрити – домой, за кулисы, в личные отношения и даже в сумочку. Вторая часть программы – развернутый сюжет с откровениями знаменитостей.  

«Мы хотим, чтобы утро субботы для зрителей, вместе с нашей программой, проходило позитивно и с хорошим настроением. И в новом сезоне мы продолжим уже сложившуюся традицию. Наша команда покажет звёзд в реальной жизни, без грима и лоска. Любимчики миллионов поделятся своими переживаниями и жизненными советами. Обещаем, будет интересно!», - комментирует руководитель проекта Дмитрий Слободян. 

Невероятная правда о звездах – по субботам в 9:30.

Облако тегов

СТБ Надежда Матвеева Григорий Решетник Невероятная правда о звездах новый сезон

Материалы по теме

Выбор матери: смотреть 4 серию онлайн
Сериалы

Выбор матери: смотреть 4 серию онлайн
Выбор матери: смотреть 3 серию онлайн
Сериалы

Выбор матери: смотреть 3 серию онлайн
Выбор матери: смотреть 2 серию онлайн
Сериалы

Выбор матери: смотреть 2 серию онлайн
Выбор матери: смотреть 1 серию онлайн
Сериалы

Выбор матери: смотреть 1 серию онлайн

Популярное на сайте

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
ТОП-4 признака, что в ваших отношениях не все гладко

ТОП-4 признака, что в ваших отношениях не все гладко

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK