Невероятная правда о звездах открывает новый сезон на СТБ

Что мы увидем в новом сезоне Невероятной правды о звездах?

1 августа на СТБ стартует новый сезон любимого проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах. Надежда Матвеева и Григорий Решетник продолжат раскрывать зрителям самые сокровенные тайны украинских и голливудских звезд. Как и прежде, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте 9:30.

В новом сезоне «Неймовірної правди про зірок» зрители увидят разноплановые рубрики, в рамках которых ведущие заглянут в самые потайные уголки жизни селебрити – домой, за кулисы, в личные отношения и даже в сумочку. Вторая часть программы – развернутый сюжет с откровениями знаменитостей.

«Мы хотим, чтобы утро субботы для зрителей, вместе с нашей программой, проходило позитивно и с хорошим настроением. И в новом сезоне мы продолжим уже сложившуюся традицию. Наша команда покажет звёзд в реальной жизни, без грима и лоска. Любимчики миллионов поделятся своими переживаниями и жизненными советами. Обещаем, будет интересно!», - комментирует руководитель проекта Дмитрий Слободян.

Невероятная правда о звездах – по субботам в 9:30.