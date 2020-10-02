Солнечные дни: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 02.10.2020)

2 октября на канале СТБ на нашем сайте TV.UA состоялась премьера 4-серийной мелодрамы "Солнечные дни".

Удачный клиент

Светлана работает риэлтором, а в свободное время посещает курсы актерского искусства. Преподавателю ее этюды нравятся, но студенты института не воспринимают их группу всерьез. Мол, «кино для молодых», а у этих людей уже есть основная работа. Действительно, за период обучения Светлана не пробовала пройти кастинг ни на одну кинороль. Но судьба ей улыбнется, и в риэлторское агентство обратится Илья Красовицкий, режиссер кино и телевидения. Это прекрасная возможность для неуверенной девушки показать свои актерские возможности и попасть на первый кастинг. Возможно, с этого в 1 серии сериала Солнечные дни и начнется ее актерская карьера…

Встреча со старым кумиром

Светлана едет смотреть квартиру, которая может стать потенциальным новым жильем режиссера. Ее владельцем оказался артист Артем Бовенко. Девушка смотрела все фильмы с его участием, а кинокартину «Солнечные дни» пересмотрела не менее десяти раз. Она восхищается игрой Артема и не скрывает радости от того, что встретила артиста. Но, кажется, Артема такое чрезмерное внимание к его персоне только злит.

В прошлом известный актер уже 10 лет не снимается ни в сериалах, ни в фильмах. После ссоры с продюсером его творческая жизнь закончилась. Артем развелся, а бывшая жена не разрешает ему видеться с 10-летним сыном. Работает артист на стройке, но этих денег не хватает, чтобы выплачивать алименты. Поэтому он и продает родительскую квартиру.

Узнав ужасную судьбу своего любимого актера, Светлана искренне захотела помочь ему. Она решила проблему с квартирой и наняла клининговую компанию, чтобы привести ее в надлежащее состояние. Риелтор продаст это жилье тому же режиссеру и таким образом сведет его с Артемом. Добрая и такая наивная Светлана взялась за улучшение жизни Артема, но совсем забыла о своей мечте...

Сериал Солнечные дни от 02.10.2020 смотрите в 19:00 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.