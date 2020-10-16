Булатов: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 13.10.2020)
13 октября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 14 серия сериала Булатов.
Сегодня утром находят труп Максима Беликова, сына генерала. Предварительная причина смерти – задавлен собственным автомобилем. Якобы, забыл поставить авто на ручник, и она съехала с горки, придавив его. Володя убеждает Егора все перепроверить, и они отправляются на допрос друзей, которые последними видели его в живых.Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.