Полезная программа: блюда для пасхального стола - смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.04.2021)

29 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который блюдам для пасхального стола.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

До самого светлого и радостного дня в году – Светлого Христова Воскресения – остаются считанные дни. Самое время запасаться рецептами особенных блюд для грядущего застолья. Как оригинально расписать яйца? По каким старинным и современным рецептам испечь кулич? И каковы секреты приготовления творожной пасхи? Звездные гости ток-шоу – народная артистка Украины Нина Матвиенко и ее дочь Тоня Матвиенко.

Новый выпуск Полезной программы от 29.04.2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.