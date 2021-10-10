Затерянный мир: Опасные фонды — смотреть выпуск онлайн от 11.10.2021

10 октября 2021 23:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Опасные фонды — смотреть выпуск онлайн от 11.10.2021
Затерянный мир: Опасные фонды — смотреть выпуск онлайн от 11.10.2021
пресс-служба

11 октября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Андрей Дебрин расскажет, какие тайны скрывает Международный валютный фонд и кому выгодно организовывать публичные скандалы с известными финансистами. 

Вы узнаете, почему в свое время СССР отказался вступать в МВФ и до своего развала всячески критиковал их деятельность. Также авторы программы выяснят, зачем в Советском Союзе создали свой фонд, чем он занимался и почему с ним связывают несколько громких смертей.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 11.10.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.

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