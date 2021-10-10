Затерянный мир: Опасные фонды — смотреть выпуск онлайн от 11.10.2021

11 октября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Андрей Дебрин расскажет, какие тайны скрывает Международный валютный фонд и кому выгодно организовывать публичные скандалы с известными финансистами.

Вы узнаете, почему в свое время СССР отказался вступать в МВФ и до своего развала всячески критиковал их деятельность. Также авторы программы выяснят, зачем в Советском Союзе создали свой фонд, чем он занимался и почему с ним связывают несколько громких смертей.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 11.10.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.