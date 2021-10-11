Затерянный мир: Нация сильнейших — смотреть выпуск онлайн от 12.10.2021

12 октября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет об украинских спортсменах, которые ставят рекорды на грани человеческих возможностей.

Вы узнаете историю украинца Алексея Новикова, который в 25 лет стал самым сильным человеком планеты. Почему Алексей начал заниматься спортом, и как ему удалось достичь абсолютного рекорда — поднять штангу весом 537 килограммов — смотрите в выпуске.

Также авторы программы познакомят вас с профессиональным боксером Максимом Мищенко. В этот вид спорта Максим пришел в 20 лет, когда приехал на заработки в Польшу. До этого он занимался футболом и тяжелой атлетикой в Украине. Как украинцу удалось построить успешную боксерскую карьеру за рубежом — узнаете в выпуске.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 12.10.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.