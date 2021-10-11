Затерянный мир: Нация сильнейших — смотреть выпуск онлайн от 12.10.2021
12 октября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.
Ведущий Максим Сухенко расскажет об украинских спортсменах, которые ставят рекорды на грани человеческих возможностей.
Вы узнаете историю украинца Алексея Новикова, который в 25 лет стал самым сильным человеком планеты. Почему Алексей начал заниматься спортом, и как ему удалось достичь абсолютного рекорда — поднять штангу весом 537 килограммов — смотрите в выпуске.
Также авторы программы познакомят вас с профессиональным боксером Максимом Мищенко. В этот вид спорта Максим пришел в 20 лет, когда приехал на заработки в Польшу. До этого он занимался футболом и тяжелой атлетикой в Украине. Как украинцу удалось построить успешную боксерскую карьеру за рубежом — узнаете в выпуске.
Новый выпуск программы Затерянный мир от 12.10.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.