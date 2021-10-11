Затерянный мир: Товарищ Дракула — смотреть выпуск онлайн от 13.10.2021

11 октября 2021 01:44 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Товарищ Дракула — смотреть выпуск онлайн от 13.10.2021
Затерянный мир: Товарищ Дракула — смотреть выпуск онлайн от 13.10.2021
пресс-служба

13 октября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Максим Сухенко расскажет историю бывшего президента Румынии Николае Чаушеску и раскроет феномен экономического чуда: благодаря чему в 70-х страна стала одной из самых богатых в Европе?

В этом выпуске вы узнаете, как Чаушеску спровоцировал демографический скачок, а уже через несколько лет морил голодом большое количество многодетных семей.

Также авторы проекта расскажут, как Чаушеску удалось наворовать невиданные богатства. И как диктатор водил за нос Советский Союз и США?

Новый выпуск программы Затерянный мир от 13.10.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.

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