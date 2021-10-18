Затерянный мир: За нами следят — смотреть выпуск онлайн от 18.10.2021

18 октября 2021 15:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: За нами следят — смотреть выпуск онлайн от 18.10.2021
Затерянный мир: За нами следят — смотреть выпуск онлайн от 18.10.2021
пресс-служба

18 октября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Андрей Дебрин расскажет, как через телефоны и компьютеры о нас узнают уникальную информацию, законно ли это и можно ли защитить свои данные.

Вы узнаете, почему руководство вооруженных сил США приказало солдатам не использовать приложения с GPS-трекингом в опасных и секретных зонах. И услышите историю, как кардиостимулятор разоблачил мошенника, который совершил поджег своего дома и требовал компенсацию от страховщиков.

Также авторы программы расскажут о скандале столетья: как Facebook продавал персональные данные своих пользователей.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 18.10.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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