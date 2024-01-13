Я люблю Україну 2 сезон 10 випуск від 17.12.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 10 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 10 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися телеведуча Надія Матвєєва та бандуристка Марина Круть, а за команду Володимира Дантеса виступили телеведучі Соломія Вітвіцька та Тімур Мірошниченко. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 сезон 10 випуск від 17.12.2023.