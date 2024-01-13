Я люблю Україну 2 сезон 10 випуск від 17.12.2023 дивитися онлайн

13 січня 2024 13:37 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Я люблю Україну 2 сезон 10 випуск від 17.12.2023 дивитися онлайн
Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 17.12.2023)
Пресслужба каналу ТЕТ

17 грудня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон. 10 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон від 17.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 10 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися телеведуча Надія Матвєєва та бандуристка Марина Круть, а за команду Володимира Дантеса виступили телеведучі Соломія Вітвіцька та Тімур Мірошниченко. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 сезон 10 випуск від 17.12.2023.

10 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Я люблю Україну! дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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