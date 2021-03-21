Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 8 серию от 25.03.2021
25 марта на tv.ua и на канале 2+2 зрители увидят 8 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3. 8 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua 29 марта.
К поискам Гроздицкого присоединяется майор Громов. Чтобы выйти на след настоящих преступников и поймать Игольникову, ему приходится объединиться с Андреем Гордиенко. Харлей находит труп Браги и узнает, чьих это рук дело.
8 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите 29 марта онлайн на tv.ua.